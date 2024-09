Halina Mlynkova ma za sobą rozwód z Łukaszem Nowickim i od tego czasu była już ponownie zakochana. Piosenkarka w ostatnim czasie rzadko mówiła o swoim życiu prywatnym i trzyma się z dala od medialnego szumu, ale to co wydarzyło się ostatnio sprawiło, że nie tylko zabrała głos i wydała oświadczenie, ale ma też wyraźną prośbę... Wszystko przez jedną informację!

Halina Mlynkova wydała oświadczenie

Halina Mlynkova i Łukasz Nowicki swego czasu byli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Para wzięła ślub w 2003 i wielokrotnie pojawiali się wspólnie na okładkach magazynów. Trzy lata po ślubie na świat przyszedł ich syn Piotr, który po rozwodzie rodziców wyprowadził się razem z mamą do Czech. Piotr wrócił do Polski, aby tutaj rozpocząć studia i wydawało się, że relacje jego rodziców uległy poprawie po głośnym i kontrowersyjnym rozstaniu. Teraz jeden z magazynów poinformował, że Łukasz Nowicki kupił mieszkanie w Albanii, a jedną z osób, która ma przyjeżdżać do tego miejsca ma być Halina Mlynkova.

Kiedy Łukasz i Olga przygotowywali listę swoich gości, dla obojga było oczywiste, że nie może na niej zabraknąć byłej żony. Nie miał wątpliwości, że Halina powinna móc przyjeżdżać do Albanii, kiedy tylko będzie miała na to ochotę. Bo przeszłość zostawili za sobą i towarzyszą im bardzo pozytywne emocje. informował serwis 'Życie na gorąco'

Halina Mlynkova nie ukrywa oburzenia, że niektóre media znów łączą ją z Łukaszem Nowickim, a nawet spekulują na temat ich relacji. Artystka zabrała głos i w dosadnych słowach poinformowała, że tego typu treści na jej temat są nieprawdziwe:

To nie jest prawda!!!! Proszę przestać spekulować! Kategorycznie odcinam się od bardzo trudnej dla mnie przeszłości i wszystkie tego typu artykuły są nieprawdziwe!!!! napisała poruszona Halina Mlynkova na Instagramie

Instagram @halinamlynkova

Przy okazji piosenkarka pokazała, jak aktualnie spędza poranki z synkiem Leo i definitywnie odcinka się od związku z Łukaszem Nowickim. Halina Mlynkova pisze wprost, że odcięła się od przeszłości i trudnych doświadczeń i nie ma zamiaru do tego wracać.

Instagram @halinamlynkova

Halina Mlynkova i Łukasz Nowicki rozstali się w 2012 roku po wielu wspólnie spędzonych latach. Para niedługo przed dziesiątą rocznicą ślubu niespodziewanie ogłosiła rozstanie, informując, że była to ich wspólna decyzja:

Rozstajemy się w zgodzie, a decyzję podjęliśmy wspólnie pisali wówczas w oświadczeniu.

Dziś oboje są w nowych związkach. Halina Mlynkova razem z partnerem Marcinem Kindlą wychowują syna Leo, a Łukasz Nowicki w 2016 roku poślubił Olgę Paszkowską.