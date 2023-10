Joanna Opozda z "Dzień Dobry TVN" wróciła wspomnieniami do okresu ciąży. Nie jest tajemnicą, że nie było jej wówczas najłatwiej. Głośno było nie tylko o aferach rodzinnych ale również wówczas wyszło na jaw, że rozstała się z Antonim Królikowskim, a on miał już nową ukochaną.

Reklama

Wiem, że mówi się, że to jest stan błogosławiony, ale ja absolutnie się tak nie czułam w ciąży ani fizycznie, ani mentalnie - przyznała aktorka w nowym wywiadzie.

Co jeszcze zdradziła?

Joanna Opozda gorzko o okresie ciąży

Niedawno internauci byli ciekawi czy Joanna Opozda jest zakochana. Aktorka nie zaprzeczyła, jednak podkreśliła, że tą osobą jest jej ukochany synek Vincent. Pomimo tego, że malec jest jej całym światem, okres ciąży wspomina z trudem. Jak wiadomo, burzliwe małżeństwo z Antonim Królikowskim rozpadło się zanim Vincent pojawił się na świecie. W związku z czym Joanna Opozda bardzo szybko została samotną matką. Nie brakowało jej również stresów oraz wizyt w szpitalu. Teraz przy okazji wizyty w "Dzień dobry TVN" opowiedziała nieco więcej o trudnym dla siebie okresie ciąży:

Wiem, że mówi się, że to jest stan błogosławiony, ale ja absolutnie się tak nie czułam w ciąży ani fizycznie, ani mentalnie. To był dla mnie bardzo trudny okres. Stresowałam się tym wyjściem - opowiedziała, nawiązując do wyjścia na galę Marki Roku.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER, Mateusz Jagielski/East News

Zobacz także: Joanna Opozda i Malik Montana wymieniają wymowne wpisy w sieci! Co ich łączy?

Przy okazji poruszyła również temat swojej sylwetki. W końcu Joanna Opozda nie ukrywała, że odchudzała się po porodzie. Ostatecznie bardzo szybko wróciła do formy. W rozmowie w "Dzień dobry TVN" Joanna Opozda wyznała, ile przytyła w czasie ciąży:

W ciąży przytyłam 18 kg. Chyba ważyłam wtedy jakieś 69 kg, a zwykle ważę ok. 51 kg, więc to było naprawdę sporo - przyznała.

Instagram @asiaopozda

Zobacz także: Joanna Opozda na nowych zdjęciach jest nie do poznania! W takiej odsłonie jeszcze jej nie widzieliśmy

Reklama

Joanna Opozda w trudnym dla siebie okresie starała się skupiać tylko na pozytywach. Szybko wróciła do formy ale również do pracy po porodzie. Jej synek nie raz towarzyszył jej na planach filmowych. Na pierwsze ścianki zdecydowała się wyjść już trzy miesiące po jego narodzinach. Aktorka do tej pory niewiele opowiadała na temat okresu swojej ciąży. Nie było jednak tajemnicą, że nie było jej łatwo, na szczęście ma to już za sobą.

Instagram/Joanna Opozda