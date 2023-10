W nowej edycji "The Voice Kids" po raz pierwszy w roli jurorki zobaczymy Nataszę Urbańską. Piękna i niezwykle uzdolniona artystka zastąpi Dawida Kwiatkowskiego, który po kilku latach w show, zdecydował się zrezygnować z funkcji jurora. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z nową jurorką "The Voice Kids". Gwiazda opowiedziała nam m.in., jak radziła sobie w momentach, gdy trzeba było podjąć trudną decyzję i powiedzieć komuś, że śpiewanie to nie jego droga.

Reklama

Natasza Urbańska o trudach swojej roli w "The Voice Kids"

Odcinki z Nataszą Urbańską w roli jurorki "The Voice Kids" zobaczymy na antenie TVP2 już za kilka miesięcy. Tymczasem już teraz gwiazda uchyliła nam rąbka tajemnicy na temat swojej nowej roli. W rozmowie z naszym reporterem, Bartoszem Sekleckim, artystka opowiedziała, jak radziła sobie w tych najtrudniejszych momentach, gdy trzeba było powiedzieć młodemu wokaliście, że niestety udział w "The Voice Kids" to nie jest droga dla niego.

- To były zawsze trudne momenty dla mnie, ale wiem, że z dziećmi trzeba rozmawiać, jak z dorosłymi. Oczywiście w kulturalny sposób i z ogromnym szacunkiem też do takiej odwagi tego dziecka, które przyszło i próbuje swoich sił - przyznała przed naszą kamerą Natasza Urbańska.

Co jeszcze zdradziła nam nowa jurorka "The Voice Kids"? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

Reklama

Zobacz także: Cleo zostaje w "The Voice Kids"! Oto pełny skład trenerów. Jednak bez Mariny