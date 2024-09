Bruce Willis, niegdyś jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów Hollywood, od kilku lat zmaga się z demencją czołowo-skroniową, która poważnie wpłynęła na jego życie i karierę. Jego córka, Tallulah Willis, w ostatnich wywiadach podzieliła się poruszającymi szczegółami dotyczącymi stanu zdrowia swojego ojca na łamach programu „Today”. Wcześniej o relacji z tatą opowiedziała w felietonie, który ukazał się w „Vogue”.

Demencja czołowo-skroniowa to choroba neurodegeneracyjna, która wpływa na zdolności poznawcze i osobowość. Tallulah otwarcie mówi o codziennych trudnościach, jakie przynosi ta choroba. „To bolesne widzieć, jak ojciec zmaga się z prostymi czynnościami” – wyznała, podkreślając, że każda chwila spędzona z nim jest teraz wyjątkowa. Mimo postępującej choroby, Willis pozostaje otoczony miłością rodziny.

Tallulah podkreśla również, jak trudna jest ta sytuacja emocjonalnie. Relacja z ojcem znacznie się pogłębiła w ostatnich latach, kiedy musieli zmierzyć się z jego diagnozą. „Nie możemy przewidzieć przyszłości, ale cieszę się z każdej chwili, którą mogę z nim spędzić” – dodała.

Wsparcie rodziny jest kluczowe dla Bruce'a, który choć stracił część swoich zdolności, wciąż czerpie siłę z bliskich. Tallulah wspomina również o radach swojej matki, Demi Moore, która pomaga jej radzić sobie z emocjonalnym ciężarem tej sytuacji. „Matka nauczyła mnie, jak ważne jest angażowanie się w teraźniejszość i docenianie tego, co mamy” – przyznaje. Niedawno także Demi Moore ujawniła, jak się czuje Bruce Willis.

Jest stabilny, co w tej sytuacji jest dobre. To trudne. Są bolesne dni, ale jest tak wiele miłości. To naprawdę pokazało mi, że nie należy brać żadnej chwili za pewniak i naprawdę uważam, że będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Myślę, że jest ze mnie bardzo dumny

– przekazała Tallulah na łamach Today.