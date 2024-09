Nicola znana widzom Telewizji Polskiej z programu "Rolnik szuka żony", po udziale w miłosnym show stała się pełnoprawną influencerka i chętnie zdradza co u niej słychać. 22-latkę na Instagramie śledzi już ponad 70 tysięcy osób! To właśnie tam dziewczyna postanowiła podzielić się swoją historią i zdradziła, że doczekała się przeprosin!

Nicola z "Rolnika" w końcu usłyszała przeprosiny!

Nicola wzięła udział w 10. edycji show "Rolnik szuka żony", gdzie konkurowała o serce 27-letniego rolnika Dariusza. 22-latka wraz z dwoma innymi uczestniczkami załapała się do finałowej trójki i wraz z nimi wybrała się na gospodarstwo, by zdobyć serce Darka. Widzowie przez kilka tygodni śledzili jej losy i mocno dopingowali. Ostatecznie to właśnie nią zainteresował się młody rolnik, a relacja pomiędzy nimi z odcinka na odcinek stawała się coraz bardziej poważna. Darek postanowił odesłać pozostałe uczestniczki do domu, a fani byli pewni "happy endu", jednak w finałowym odcinku show stało się coś nieoczekiwanego!

Darek z "Rolnik szuka żony" rzucił Nicolę, a później w zaskakujący sposób tłumaczył swoją decyzję. Ich znajomość zakończyła się w bardzo burzliwej atmosferze i nie zabrakło przykrych słów. Zdaniem rolnika, dziewczyna mocno straciła w jego oczach przy bliższym poznaniu. Mimo że 22-latka nie odnalazła w programie miłości, to zaprzyjaźniła się z kandydatką innego rolnika - Ewą. Oprócz tego Nicola zdobyła również ogromną rzeszę fanów, którzy mocno jej kibicują i może liczyć na ich wsparcie.

Facebook Rolnik szuka żony TVP

Nicola z "Rolnika" skrupulatnie prowadzi swój Instagram, gdzie dzieli się swoim życiem, jednak jak to bywa w mediach społecznościowych, 22-latka musi mierzyć się również z hejtem. Nicola postanowiła wrzucić na swój profil, jeden z uszczypliwych komentarzy, jaki dostała pod zdjęciem. 22-latka tak szybko jak go dodała, równie szybko go usunęła. Całą sprawę postanowiła dobitnie wyjaśnić.

Kochani, usunęłam tamto zdjęcie, ponieważ, też ta dziewczyna mnie przeprosiła. Zrozumiała swój błąd, wiec usunęłam - przyznała Nicola.

Instagram@nicolagaw

Nicola podkreśliła, że będzie walczyć z hejterami i jak będą pojawiać się, obraźliwe komentarze, to profile tych osób również zamieści na swoim Instagramie.

Uważam, że trzeba walczyć z hejtem. Ja sobie nie pozwolę na hejt - podkresliła kandydatka Darka.

Ma rację?

