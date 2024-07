Monika Brodka w Nowym Jorku

1 z 9

Monika Brodka ostatnio częściej przebywa za granicą niż w Polsce. Nic w tym dziwnego, ostatni materiał piosenkarki przypadł do gustu krytykom muzycznym, co zaowocowało tym, że teraz, wraz ze swoim zespołem, jeździ po różnych światowych festiwalach. Na razie tych mniejszych, ale od czegoś trzeba zacząć. Przypomnijmy, że ostatnio wywiad z polską gwiazdą znalazł się na stronach prestiżowego amerykańskiego magazynu "Interview", co jeszcze bardziej otworzyło jej drogę na podbój zagranicznych rynków.

Ostatnio Brodka na swój Instagram wrzuciła sporo fotek ze Stanów. Wokalistka aktualnie przebywa w Nowym Jorku. Jednak w przeciwieństwie do innych gwiazd nie pstryka sobie zdjęć na Time Square czy Central Parku, tylko zwiedza mniej znane zakamarki miasta.

Jak dowiedziało się AfterParty.pl, Monika upodobała sobie głównie Bushwick dzielnicę w północnej części Brooklynu. Ubrana w w hipsterskie stylizacje składające się z oryginalnych okularów, skórzanej kurtki czy kolorowego ponczo zwiedzała tę mało popularną wśród turystów część Nowego Jorku.

Myślicie, że Brodka ma szansę na międzynarodową karierę?

