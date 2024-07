Obecność księżnej Kate podczas finału Wimbledonu wywołała duże poruszenie w mediach. Przyszła królowa zmaga się z nowotworem, co potwierdziła w osobistym nagraniu, które opublikowała pod koniec marca br. Warto przypomnieć, że zaledwie miesiąc wcześniej dowiedzieliśmy się o chorobie króla Karola III. Od momentu ujawnienia diagnozy żona księcia Williama niemal całkowicie ograniczyła publiczne wystąpienia. Wszystko wskazuje na to, że po turnieju tenisa długo jej nie zobaczymy. Księżna Walii wyjechała.

Kate wyjechała na wakacje. Najbliższe tygodnie spędzi z dala od mediów

Choć sympatycy royalsów zaczęli powoli porzucać nadzieję, księżna Kate pojawiła się na finale Wimbledonu. Walcząca z nowotworem przyszła królowa została powitana oklaskami i otrzymała mnóstwo wsparcia z trybun. Media oceniły jej postawę jako odważną i godną podziwu, ponieważ całkowite usunięcie się w cień z powodów zdrowotnych byłoby zrozumiałe. Zwłaszcza że żona księcia Williama przyznała, że przed nią jeszcze kilka miesięcy leczenia, a chemioterapia potrafi dać się jej we znaki.

Jak donosi magazyn „People”, księżna Kate zaraz po Wimbledonie wyjechała na wakacje. Najbliższe miesiące spędzi z mężem i trójką dzieci. Większość lata przyszła królowa zamierza wypocząć w wiejskiej posiadłości Anmer Hall, która zapewnia jej dyskrecję i odpoczynek od medialnego zamieszania. Możliwe, że księżna Walii będzie też przebywała jakiś czas w Balmoral – rezydencji króla Karola III.

Nie będzie musiała znajdować się na świeczniku – przekazał informator „People”.

Przebywanie z rodziną i skupienie na sobie dodadzą jej mnóstwo energii. Będzie miała warunki, by zająć się powrotem do zdrowia – dodało źródło.

Atmosfera na Wimbledonie miała dodać otuchy przyszłej królowej. Wcześniej księżna Kate pojawiła się na paradzie Trooping the Colours, co także spotkało się z bardzo pozytywnymi reakcjami obywateli. Żona księcia Williama nie ma zamiaru wracać do obowiązków w najbliższym czasie, ale takie momenty są dla niej ważne.

Przeszła przez cos okropnego i stresującego, a takie małe momenty dodają jej odwagi i energii, by walczyć z chorobą – przekazał informator „People”.

Nie wiadomo, kiedy księżna Kate zamierza wrócić z urlopu. Choroba całkowicie zmieniła jej podejście do obowiązków. Teraz zależy jej przede wszystkim na czasie spędzonym z rodziną i dbaniu o swoje samopoczucie.

Wcześniej żyła według kalendarza, teraz skupia się na swoim życiu, a harmonogram zszedł na dalszy plan. Ona (przyp. red. – Kate) wróci, ale najpierw musi uporządkować prywatne sprawy – stwierdził Robert Jobson, autor nowej biografii księżnej Kate.

