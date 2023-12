W tym roku czas świąteczny dla Kasi Cichopek będzie szczególnie intensywny. Chociaż zawsze ma w tym okresie o wiele więcej pracy, tym razem stanęła przed sporym wyzwaniem, bo wyjechała aż do Stanów Zjednoczonych. Jak sobie radzi?

Reklama

Kasia Cichopek zadaje szyku w USA

Już od kilku tygodni w mediach głośno było o tym, że gwiazda "M jak miłość" wyrusza do USA, by poprowadzić świąteczne koncerty dla Polonii. Kilka dni temu natomiast obserwowaliśmy, jak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spędzają ostatnie chwile przed rozłąką, a już chwilę potem aktorka wsiadła do samolotu i poleciała za ocean.

Odkąd wylądowała, Kasia stara się skrupulatnie relacjonować swoje nowe zajęcie na Instagramie, co z pewnością cieszy jej fanów, którzy są bardzo ciekawi, jak odnajduje się w roli prowadzącej koncertów w Stanach Zjednoczonych. W miniony weekend pokazała kilka kadrów w imponującej, świątecznej scenerii.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski Instagram@katarzynacichopek

Zobacz także: Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski pod studiem TVP. Zrobili to pierwszy raz od miesięcy

Chwilę później zaprezentowała przygotowaną już kreację na kolejne występy i trzeba przyznać - suknia robi ogromne wrażenie. Kasia Cichopek wybrała asymetryczną, czarną suknię z wydłużonym, ciągnącym się po ziemi trenem i krótszą częścią, odsłaniającą jedną z nóg. Poza tym ma długi rękaw i dość głęboki dekolt. Do niej dobrała stonowane szpilki z odkrytymi palcami. W takim wydaniu aktorka wygląda, jakby dopiero wróciła z czerwonego dywanu w Hollywood!

Reklama

A co z Maćkiem Kurzajewskim? W mediach pojawiły się informacje, że prezenter dołączy do ukochanej i wspólnie spędzą święta, jednak zanim to nastąpi, muszą wytrzymać chwilę w rozłące. Wygląda jednak na to, że póki co Kasia świetnie radzi sobie w roli prowadzącej za oceanem. Warto wspomnieć, że Maciej jest dość częstym bywalcem w USA, bowiem ma on już za sobą bieg w najpopularniejszym maratonie w Nowym Jorku.

Katarzyna Cichopek Instagram@katarzynacichopek

Katarzyna Cichopek Instagram@katarzynacichopek