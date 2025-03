Monika Brodka doświadczyła jednej z najpiękniejszych chwil w życiu – właśnie została mamą! Kilka dni temu na świat przyszło jej pierwsze dziecko. Informacja ta zaskoczyła wielu fanów, ponieważ artystka przez całą ciążę skutecznie unikała medialnego rozgłosu. Wiadomo, że zarówno Monika, jak i jej partner, Mikołaj Syguda, czują się szczęśliwi i podekscytowani nową rolą w życiu. Znamy szczegóły!

Reklama

Monika Brodka została mamą

W Mikołajki, 6 grudnia Monika Brodka poinformowała, że zostanie mamą, co mocno zaskoczyło jej fanów. Artystka rzadko kiedy dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego. Jak wynika z najnowszych informacji, kilka dni temu na świat przyszło jej pierwsze dziecko. Zarówno artystka, jak i jej partner, Mikołaj Syguda, są pełni radości i ekscytacji związanej z nową rolą w życiu:

Wszystko przebiegło bez większych problemów. Monika i Mikołaj (Syguda - partner wokalistki, red.) zostali rodzicami. Monika urodziła kilka dni temu i już wyszła ze szpitala. Jest przeszczęśliwa. Bardzo chciała zostać mamą. Oboje z Mikołajem czują się podekscytowani nowym etapem ich wspólnego życia i wierzą, że sobie poradzą. Nie będą na razie pokazywać zdjęć maleństwa w sieci, ale czujni fani mogą ich spotkać na rodzinnych spacerach w okolicach miejsca zamieszkania – zdradza znajoma artystów w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Kim jest ojciec dziecka Moniki Brodki?

Ojcem dziecka jest Mikołaj Syguda – operator filmowy, który od kilku lat związany jest z Moniką Brodką. Para unika medialnego rozgłosu i rzadko dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego. Jednak wiadomo, że łączy ich nie tylko uczucie, ale także wspólne pasje artystyczne.

Mikołaj Syguda ma na swoim koncie współpracę przy wielu projektach filmowych i teledyskach. Choć nie jest osobą publiczną w takim stopniu jak jego partnerka, jego praca za kulisami świata filmu jest ceniona przez branżę.

Monika Brodka i Mikołaj Syguda: Historia miłości

Miłość Moniki Brodki i Mikołaja Sygudy rozpoczęła się w pracy. Oboje cenią sobie prywatność, a artystka dba o to, by szczegóły ich związku nie wypływały do mediów. Osoba z ich otoczenia zdradziła, że para dowiedziała się o ciąży latem zeszłego roku.

Monika z Mikołajem poznali się w pracy, pracując nad jej teledyskami. Mikołaj często pracuje z ukochaną jako operator. Mają podobne wyczucie stylu i podobny gust, jeśli chodzi o sztukę. Lubią sztuki wizualne i kino, ale w nieoczywistym klimacie, pociąga ich kreowanie nowych jakości i trendów. To właśnie ich połączyło na początku znajomości. Z czasem okazało się, że to porozumienie ogarnia coraz więcej obszarów, w tym ten dotyczący bliskich relacji. Wtedy sprawy potoczyły się lawinowo. Z kolegów i współpracowników stali się parą i spontanicznie weszli w ten związek. Latem zeszłego roku okazało się, że Monika jest w ciąży. Mikołaj przyjął informację z radością - dodaje znajoma artystów w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Składamy najszczersze gratulacje Monice Brodce i jej partnerowi!

Zobacz także: