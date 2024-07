Monika Brodka już od kilku lat funkcjonuje w show-biznesie. Mimo, iż jej talent został odkryty przez program typu talent show, to zdolna i charyzmatyczna góralka nie dała się zmanipulować przez cwanych producentów, a także nie została kolejną piosenkarką jednego sezonu. Wokalista robi swoje i nie przejmuje się opiniami innych. Dzięki temu zdobyła szacunek wielu ludzi mediów. W najnowszym numerze "Party" Karolina Korwin Piotrowska wyraziła swoje olbrzymie uznanie dla twórczości młodej gwiazdy.

- Publiczność wie, że Brodka nie da ciała, kitu nie będzie wciskać i to, co pokaże, nikogo nie pozostawi obojętnym. A w czasach wszechobecnego artystycznego i emocjonalnego „efektu ksero” to wielka rzecz. Brodka jest rozpoznawalna, choć nie gości hurtowo na okładkach kolorowych gazet, nie ma jej w rubrykach towarzyskich promującej swym uśmiechem krem, torebkę czy buty. Brodka, w przeciwieństwie do swych lansowanych do przesytu i bez okazji koleżanek po fachu, które nie wydają płyt albo wydają fatalne, a jednak funkcjonują, nie opowiada idiotyzmów w niekończących się wywiadach o niczym i nie sprzedaje swej prywatności, rzekomo w imię jej ochrony. I funkcjonuje, z sukcesami, jako jedna z nielicznych, sprzedając koncerty i płyty, zadając kłam tym, którzy swój chorobliwy ekshibicjonizm usprawiedliwiają mediami, które chcą tylko skandalu, wydzielin i głupoty - napisała słynąca z ciętego języka dziennikarka.