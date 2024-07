Kim będzie nowa Miss Euro 2016? Tego oficjalnie jeszcze nie wiadomo. Natomiast podczas meczu Polska - Irlandia Północna internet obiegły zdjęcia jednej z Polek, która chętnie pozowała fotografom i uwydatniała swoje wdzięki. Właśnie od jednego zdjęcia na Euro 2012 w Polsce zaczęła się kariera Natalii Siwiec, która trwa do dzisiaj w najlepsze. Gwiazda podejmuje coraz więcej wyzwań zawodowych, a od niedawna gra nawet w teatrze! Teraz czas wybrać następczynię pięknej Natalii. I coś przeczuwamy, że może nią zostać pani ze zdjęć, nad którą urodą juz toczą się dyskusje w internecie. Sami oceńcie, czy blondwłosa piękność ma szansę na tytuł Miss Euro 2016 i tak zawrotną karierę jak Natalia Siwiec. Być może to właśnie ona przyniosła szczęście naszej reprezentacji. Piękna bramka Arkadiusza Milika w 51. minucie meczu przejdzie już do historii, a polscy fani footbollu na długo zapamiętają te chwile. Zobaczcie zdjęcia przyszłej Miss!

Kandydatka na Miss Euro 2016?

Ma szansę odebrać tytuł Natalii Siwiec?

Po Euro 2012 kariera Natalii Siwiec potoczyła się błyskawicznie