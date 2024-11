"Rolnik szuka żony" to program o poszukiwaniu miłości, ale żeby jedni mogli połączyć się w pary, drudzy muszą pogodzić się z odrzuceniem. Magda, która zabiegała o serce Marcina, przegrała walkę o jego względy z Anią. Uczestniczka show postanowiła więc wrócić do Chicago do swojego życia. Jednak tego, co dzieje się po emisji odcinków z jej udziałem mocno zaskoczyło byłą kandydatkę Marcina. 31-latka ma już dość i opublikowała bardzo obszerny wpis na swoim Instagramie.

Magda z "Rolnik szuka żony" ma już dość. Przerwała milczenie

Magda wzięła udział w 10. edycji miłosnego hitu TVP, w której zabiegała o serce Marcina. Do samego końca rolnik nie wiedział, na którą z dwóch pań się zdecydować, ale ostatecznie stwierdził, że bliżej jest mu do Ani. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, ponieważ oboje są razem bardzo szczęśliwi. Ostatnio nawet Ania i Marcin z "Rolnika" mówili o wspólnym mieszkaniu i zaczęli planować wspólną przyszłość. Natomiast Magda wróciła do Chicago i chętnie udostępnia na swoim InstaStories relacje malowniczych krajobrazów. Ostatnio jednak uczestniczce show puściły nerwy, a to wszystko przez hejt internautów.

Cześć. Jak Wam mija dzień? W Chicago pierwszy śnieg ** słyszałam, że na FB hejt osiągnął apogeum dobrze, że nie mam Facebooka. Sorry hejterzy Lol — napisała Magda.

Instagram @magdalenabronis

Magda z "Rolnika szuka żony" napisała, że jest zaskoczona hejtem, który na nią spadł i nie rozumie, dlaczego ludzie są dla siebie tacy podli. Uczestniczka show przypomniała również wszystkim, że w internecie nikt nie jest anonimowy. A na następnym InstaStories poprosiła fanów o namiary do dobrego prawnika.

Nigdy nie widziałam tyle hejtu na swoją osobę i innych uczestników RSŻ co na Facebooku. Dlaczego człowiek człowiekowi nie-człowiekiem. Dlaczego wzajemnie się atakujemy i kopiemy sobie dołki. Czemu, zamiast podać pomocną dłoń, zagadać, pomóc, siejemy — hejt? Konstruktywna krytyka spoko, ale do cholery jasnej! Strzela mnie coś, gdy widzę publiczne wytykiwanie innej osoby i szerzenie pogardy i nienawiści. A do tego oklaski gapiów. Mam wrażenie, że wiele osób wciąż zapomina, że w sieci nie jest się anonimowym (, szczególnie gdy występuje się pod własnym nazwiskiem...) — rozpisała się Magda.

Instagram @magdalenabronis

To jednak nie wszystko! Uczestniczka show wyznała, że hejterzy również krytykują jej wygląd. Postanowiła więc wszystkim przypomnieć, że brała udział w konkursach piękności.

Dzięki programowi dowiedziałam się, że mam twarz (to delikatnie określenie) jak świnia. Dobrze, że na Miss Polski tak nie uważali — dodała uczestniczka show.

