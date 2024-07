1 z 7

Natalia Siwiec na meczu Polska-Litwa

Natalia Siwiec pojawiła się na meczu Polska-Litwa! Modelka wraz z mężem przybyła na krakowski stadion, by kibicować naszym przystojnym piłkarzom w towarzyskim starciu przed Euro 2016. Natalia Siwiec natychmiast przykuła uwagę fotoreporterów! I nic dziwnego! Celebrytka jak zwykle wyglądała świetnie i zachwyciła swoją urodą. Tym razem jednak na trybunach nie kusiła głębokim dekoltem, lecz postawiła na delikatną, luźną sukienkę w pastelowym kolorze. Przypomnijmy, że kariera Natalii Siwiec rozpoczęła się właśnie w czasie Euro 2012, kiedy to seksowana modelka została dotrzeżona na trybunach. Zyskała wówczas tytuł Miss Euro 2012 i bilet do show-biznesu. Wykorzystała go doskonale! Zobacz Natalię Siwiec cztery lata później! Jest równie sexy?

Natalia Siwiec na Euro 2012 zdobyła popularność, dzięki seksownym fotkom z trybun. Pamiętacie?

Czy w tym roku również zachwyci stylizacjami?