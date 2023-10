Natalia Siwiec została przyłapana przez paparazzi, gdy razem z mężem, Mariuszem Raduszewskim i córką wracali z zakupów. Rodzina, zdążając ku zaparkowanemu samochodowi, nie zorientowała się, że ma "towarzystwo", a sześcioletnia Mia spontanicznym gestem rozczuliła wszystkich patrzących. Na uwagę zasługuje też odmieniona twarz Natalii Siwiec. Celebrytka na zdjęciach paparazzi nie wygląda, jak na fotografiach publikowanych na Instagramie. Zobaczcie...

Natalia Siwiec z mężem i dzieckiem natknęli się na fotoreporterów

Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski w letnie popołudnie wybrali się na nieduże zakupy. Wygląda na to, że przynajmniej po części udane, bo w dłoniach męża celebrytki można było zauważyć papierowe torby z logiem sklepu. Mimo to trudno stwierdzić, żeby dopisywały im humory - być może buszowanie między regałami w upale po prostu ich zmęczyło.

Miss Euro 2012 i jej córeczka postawiły tego dnia na dość podobne stylizacje - ich sukienki miały niemal identyczne kroje. Natalia Siwiec wybrała ultrakrótką sukienkę z dekoltem z uroczym owadzim motywem, do której dobrała oraz klapki z domu mody Christiana Diora. Stylizację dopełniła zestawem etnicznej biżuterii, jasnobrązową torebeczką, okularami w białej oprawie oraz ożywiającą całość intensywnie różową gumką do włosów. Uwagę zwraca torebka marki Hermes. Ten skórzany model z kolekcji 2022 kosztuje ponad 150 tys. zł

Mia, wystylizowana bardzo podobnie do mamy, w pewnej chwili wyciągnęła rękę, by, dosłownie, chwycić się spódnicy Natalii Siwiec. Słodki gest dziewczynki najwyraźniej nie przeszkodził celebrytce, która nie miała nic przeciwko temu. Towarzyszący im Mariusz Raduszewski zdecydował się na swobodny, casualowy styl, wybierając beżowy total look i skrywając twarz pod daszkiem czapki-baseballówki.

Taki prosty, stonowany look wyjątkowo pasuje modelce i powinien zyskać aprobatę internautów. Przypomnijmy, że Natalia Siwiec swego czasu znalazła się w ogniu krytyki przez zbyt śmiałe plażowe stylizacje - wygląda na to, że fani wolą oglądać 39-latkę w nieco bardziej dziewczęcym wydaniu.

A jak wam się podoba subtelny, wakacyjny look Natalii Siwiec? Prawda, że bardzo jej pasuje?

