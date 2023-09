Natalia Siwiec ostatnio pojawiła się u boku włoskiego przystojniaka. Piękna modelka pod osłoną nocy, spędziła fantastyczny czas u boku Simone Sussina, czyli aktora, którego zobaczymy w kontynuacji "365 dni". Patrząc na zdjęcia paparazzi, to spotkanie z pewnością należało do bardzo udanych. Zobaczcie sami! Zobacz także: Natalia Siwiec przyłapana przez paparazzi na spacerze z córką. Mia wyrosła na prawdziwą gwiazdę! Natalia Siwiec i Simone Sussina z "365 dni", bawią się razem w stolicy Natalia Siwiec jest w polskim show biznesie już od prawie dekady. Niespodziewanie, przepustkę do wielkiej kariery dało jej zasiadanie na trybunach Euro 2012. Modelka otrzymała tytuł "Miss Euro 2012" i od tamtej pory z powodzeniem radzi sobie w polskim show biznesie. W sierpniu 2017 roku gwiazda została mamą - na świat przyszła jej córeczka Mia. Życiowym partnerem modelki jest biznesmen Mariusz Raduszewski, jednak tym razem paparazzi przyłapali gwiazdę nie u boku męża, a włoskiego przystojniaka, który wystąpi w kontynuacji "365 dni"! Zobacz także: Natalia Siwiec pierwszy raz pokazała tak intymne kadry. Zobaczcie jej ciążowy brzuszek! Mowa o Simone Sussina, który wcieli się się w postać Nacho , konkurenta Massimo w walce o uczucia Laury. Natalia Siwiec spotkała się z włoskim przystojniakiem w stolicy naszego kraju. Na zdjęciach wykonanych przez paparazzi nietrudno zauważyć, że obydwoje pałają do siebie dużą sympatią. Natalia Siwiec na spotkanie z włoskim przystojniakiem wybrała krótką, zieloną sukienkę z głębokim dekoltem, czarne wysokie szpilki, torebkę Chanel oraz czarny kapelusz z szerokim rondem. Z kolei Simone postawił na dużo wygodniejszą stylizację - biały T-shirt, jasne spodnie i czarne buty. Modelka i...