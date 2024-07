Po niemal roku Angelika Jurkowianiec Miss Polski 2023 wróciła do Nowego Sącza by zawalczyć o kolejną koronę. Tym razem w wyborach Miss Supranational 2024 zawalczy o tytuł najpiękniejszej kobiety na świecie. Co wiemy o przepięknej Polce? Czy to właśnie ona stanie w koronie u boku Fezile Mkhizego, reprezentanta Afryki Południowej, który otrzymał tytuł najpiękniejszego mężczyzny na świecie?

Miss Supranational 2024. Kim jest Angelika Jurkowianiec

W Polsacie odbywa się właśnie Festiwal Piękna, podczas którego poznaliśmy już nowego Mistera Supranational. 6 lipca odbywają się również wybory Miss Supranational, a nasz kraj reprezentuje piękna Angelika Jurkowianiec, która w 2023 roku została Miss Polski. Co o niej wiemy? Podczas wyborów Miss Polski 2023, nasza miss tak mówiła o sobie:

Jeżdżę konno, gram na gitarze i pianinie, a moją pasja jest florystyka. Gdy miałam 16 lat zostałam modelką i rozpoczęłam współpracę z agencjami modelek w Polsce i na świecie. Reprezentowała mnie jedna z największych agencji modelek - IMG w Paryżu. W ciągu 5 lat pracy w zawodzie modelki zwiedziłam niemal cały świat i pracowałam dla przeróżnych projektantów. Występowałam na wybiegach w Barcelonie, Madrycie i Berlinie. Moje zdjęcia pojawiały się w magazynach: L’officiel Japan, Grazia, Mirror, Elle Girl i wielu innych. W życiu bardzo ważna jest dla mnie szczerość. Poza tym cenię rzetelność. Zawsze daję z siebie 100%.

Angelika Jurkowianiec, kandydatka do tytułu Miss Supranational 2024 ma 27 lat . Pochodzi z Namysłowa, które mieści się w województwie opolskim. Jak informował Polsat, Angelika Jurkowianiec studiuje analitykę medyczną na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i pracuje w klinice stomatologicznej jako asystentka. Angelika Jurkowianiec podczas zeszłorocznych wyborów Miss Polski zdradziła również, że ma chłopaka, jednak ich wspólnych zdjęć na próżno szukać w jej mediach społecznościowych. O kandydatce do tytułu Miss Supranational 2024 możemy również przeczytać:

Odważyła się na adopcję i ma najwspanialszego psa, jakiego mogła sobie wymarzyć. Pielęgnuje przyjaźnie, które zrodziły się jeszcze w szkole podstawowej - informował Polsat.

Czy to właśnie Angelika Jurkowianiec sięgnie po tytuł Miss Supranational 2024? Trzymamy kciuki!

