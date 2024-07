Już dziś stacja Polsat wyemituje Mikołajkowy Blok Reklamowy. To wyjątkowa okazja, aby pomóc potrzebującym dzieciom – podopiecznym Fundacji POLSAT. Jak co roku, ten specjalnie przygotowany blok reklamowy, wyemitowany zostanie 6 grudnia o godz. 18.45, tuż przed Wydarzeniami. Już po raz kolejny akcja zostanie poszerzona o widzów telewizji internetowej ipla – blok reklamowy będzie można oglądać na stronie www.ipla.tvoraz w aplikacjach ipla na komputery, tablety oraz smartfony.

W akcji promującej blok wzięły udział największe gwiazdy Polsatu oraz ich programów - m.in. Kora, Elżbieta Zapendowska, Krzysztof Ibisz, Anna Głogowska, Marcelina Zawadzka, Anna Wyszkoni. Adam Sztaba czy Agnieszka Popielewicz, która tak zachęca do obejrzenia Bloku:.

Już jako mała dziewczynka z wielką niecierpliwością czekałam na wizytę św. Mikołaja. Przygotowywałam mleko i ciasteczka a w Mikołajki z drżeniem serca sprawdzałam czy pod poduszką i w butach czeka na mnie niespodzianka. I choć były to zazwyczaj drobiazgi sprawiały mi niesamowitą przyjemność - przecież były darem od kogoś specjalnego i świadectwem, że byłam grzeczna :) Teraz kiedy sama jestem mamą bardzo staram się, by ten czas był również magiczny dla mojej córeczki. W związku z tym, ze czas przedświąteczny blisko związany jest z dawaniem i ofiarowywaniem - każdego roku namawiam wszystkich by 6 grudnia oglądali Mikołajkowy Blok Reklamowy - to żaden wysiłek a efektem jest faktyczna pomoc chorym dzieciom! - przekonuje Agnieszka Popielewicz