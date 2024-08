W tym roku w telewizji doszło do dużych zmian, które rozpoczęły się po głośnych zwolnieniach w Telewizji Polskiej. W jesiennej ramówce w Polsacie zobaczymy m.in. Macieja Kurzajewskiego i Katarzynę Cichopek, którzy będą prowadzili nową śniadaniówkę stacji. Do grona gospodarzy formatu dołączyli też Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Maciej Rock i Agnieszka Hyży. Teraz media donoszą, że Edward Miszczak zatrudnił jeszcze jedną gwiazdę. W przeszłości pracowała w „Dzień dobry TVN”.

Małgorzata Ohme w Polsacie. Pojawi się w programie śniadaniowym?

Jak ustaliła redakcja serwisu Świat Gwiazd, Małgorzata Ohme będzie regularnie pojawiać się w nowym programie śniadaniowym „Halo, tu Polsat”. Widzowie, którzy tęsknili za prezenterką po jej odejściu z „Dzień dobry TVN”, mają powody do radości. Wiemy już, jaką funkcję będzie pełniła w stacji.

Małgorzata Ohme Artur Zawadzki/REPORTER

Gosia będzie zapraszana do „Halo, tu Polsat” jako psycholog. Edward (przyp. red. – Miszczak) bardzo ją ceni i to on wymyślił, by bywała jako ekspert w nowej śniadaniówce. Ona też bardzo dobrze wspomina współpracę z Edwardem w czasach TVN. Gosia po raz pierwszy pojawi się w studiu „Halo, tu Polsat” w najbliższy weekend. Będzie opowiadać o długotrwałych związkach – przekazał na łamach Świata Gwiazd jeden ze współpracowników Miszczaka.

Nowa śniadaniówka Polsatu ruszyła 30 sierpnia. Program będzie pojawiał się od piątku do niedzieli, o godzinie 8:00. Wszyscy są niezwykle podekscytowani tymi zmianami i mają nadzieję na powiew świeżego powietrza we wszystkich stacjach, co sprawi, że konkurencja będzie ciekawsza.

To tylko początek emocji. W jesiennej ramówce „Must Be the Music” wraca do Polsatu razem z nowymi jurorami. Muzyczny program także przeszedł całkowite odświeżenie. Wiemy już, że oceniać występy uczestników będzie Dawid Kwiatkowski.

Śledzicie zmiany w stacjach?

