Kto odpadł w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami"? Relacja na żywo

Drugi odcinek "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zapowiada się niezwykle emocjonująco! Po premierowym występie wszystkich par przyszedł czas na kolejne układy taneczne, w których gwiazdy spróbują oczarować zarówno jurorów, jak i widzów. To właśnie dziś poznamy pierwszą parę, która pożegna się z programem! Oto relacja na żywo.