Krzysztof Ibisz to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych prezenterów w Polsce. Od lat gości na ekranach telewizorów, prowadząc najważniejsze programy rozrywkowe. Jego charyzma, profesjonalizm oraz – jak twierdzą fani – zdolność do zatrzymania czasu sprawiają, że niezmiennie cieszy się ogromną sympatią widzów.

Polsat składa życzenia Krzysztofowi Ibiszowi

25 lutego 2025 roku Krzysztof Ibisz obchodzi swoje 60. urodziny. Z tej okazji Telewizja Polsat postanowiła uhonorować swojego wieloletniego prezentera, publikując specjalny wpis na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

W komunikacie Polsat nazywa Ibisza „najmłodszym prezenterem Telewizji Polsat” i podkreśla jego nieustanną pasję do pracy przed kamerą. Do wpisu dołączono zdjęcia prezentera na przestrzeni lat, przypominając jego bogatą karierę.

Dzisiaj urodziny obchodzi najmłodszy prezenter Telewizji Polsat. Krzysztofie, z tej okazji życzymy Ci niekończącej się pasji do tego, co robisz! Niech moc będzie z Tobą - sto lat i jeszcze dłużej! - czytamy we wpisie Polsatu.

Krzysztof Ibisz gotowy na „Taniec z Gwiazdami”

Wielu fanów zastanawiało się, czy Krzysztof Ibisz powróci jako prowadzący nowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Już teraz wiadomo, że prezenter ponownie stanie na scenie w roli gospodarza popularnego show. Premiera 16. edycji programu odbędzie się 2 marca 2025 roku.

Ibisz od lat uchodzi za jednego z najbardziej charyzmatycznych i profesjonalnych prezenterów w Polsce. Jego energia i młody wygląd od dawna są obiektem żartów i podziwu wśród widzów. Pod wpisem Polsatu błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów oraz osób z branży telewizyjnej. Wszyscy zgodnie podkreślają, że Krzysztof Ibisz jest ikoną polskiej telewizji, której trudno sobie bez niego wyobrazić.

Krzysztof, sto lat! Jesteś niezastąpiony! - napisała jedna z fanek.

Najmłodszy 60-latek w Polsce! Wszystkiego najlepszego - dodał inny użytkownik.

Krzysztof Ibisz to niekwestionowana gwiazda polskiej telewizji, a jego 60. urodziny stały się okazją do wyrażenia uznania za jego wieloletnią pracę. Telewizja Polsat oficjalnie doceniła swojego prezentera, a fani zasypali go ciepłymi życzeniami. Już wkrótce będziemy mogli zobaczyć go ponownie na ekranie w „Tańcu z Gwiazdami”!

