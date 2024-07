Wczoraj w Teatrze Polskim odbyła się jedna z największych gal w Polsce. Gwiazdy potraktowały ją dość poważnie i mimo natłoku odsłoniętych nóg, parę z nich ubrało się rodem z czerwonego dywanu osławionych imprez Hollywood.

Nam szczególnie do gustu przypadła Aleksandra Kisio w przepięknej, szarej kreacji projektu BOHOBOCO. Ciekawie także wyglądała Anna Samusionek. Długa, połyskliwa suknia wymaga idealnej figury. Naszym zdaniem to strzał w dziesiątkę.

Na kolor postawiła Magdalena Mielcarz. W długiej fioletowej, cekinowej sukni Agnieszki Maciejak nie sposób było jej nie zauważyć. Plus za wyraźny makijaż - Magda wreszcie zyskała pazur! Prowadząca Agnieszka Szulim zaprezentowała się w długiej koronkowej sukni Bizuu. Agnieszka Popielewicz zaś postawiła na długą suknię z odkrytymi plecami i baskinką. Gdyby nie niezbyt udana fryzura dalibyśmy jej 10 punktów.

Jesteśmy pełni podziwu, że powoli na naszych rodzimych salonach robi się równie szykownie, co na wielkich galach w Hollywood.

Która z pań wyglądała najlepiej?



kj



Reklama