Adrianna Borek tylko nam zdradziła prawdę o Krystynie: "Jestem trochę zazdrosna"

Adrianna Borek, znana z występów w Kabarecie Nowaki, bierze udział w 16. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Jej partnerem tanecznym jest debiutujący w show Albert Kosiński, posiadający najwyższą międzynarodową klasę taneczną "S" w stylach latynoamerykańskich. Postanowiliśmy porozmawiać z parą numer 12. Co zdradziła nam Ada? Zobaczcie sami!