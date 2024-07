Jakiś czas temu Karolina Pisarek zaskoczyła wszystkich widzów "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" atakując w jednym z wywiadów jurora show, Michała Wiśniewskiego. Modelka twierdzi, że lider "Ich Troje" ma dwie twarze, a wspiera ją tylko na pokaz. Po tym, jak Pisarek zarzuciła hipokryzję Wiśniewskiemu, głos zabrała Mandaryna, była żona muzyka. Marta Wiśniewska stwierdziła, że rzeczywiście, poza kamerami Michał może zachowywać się inaczej niż w telewizji. Co na to piosenkarz?

"Jest mi strasznie przykro" - Wiśniewski ma żal do Mandaryny?

Chyba nikt nie spodziewał się, że ostre słowa Karoliny Pisarek o Michale Wiśniewskim mogą wpłynąć na relację byłych małżonków. Ale wygląda na to, że Michał ma żal do Marty Wiśniewskiej za to, że nie stanęła w jego obronie:

Jest mi strasznie przykro, ale myślę, że to jest… Wszystko co powiem, musiałbym w kogoś uderzyć… Nie zrobiłem niczego, czego miałbym się wstydzić! - mówi nam smutnym głosem Michał Wiśniewski.

Zobaczcie rozmowę z jurorem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

