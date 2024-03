Mandaryna dokładnie 12 marca świętuje swoje 46. urodziny. W ubiegłym roku była żona Michała Wiśniewskiego pochwaliła się romantycznymi kadrami z wyjazdu z partnerem, a teraz przypominamy dawne zdjęcia Marty Wiśniewskiej. Pamiętacie jej wielkie hity "Ev'ry Night" czy "Here I Go Again". U szczytu swojej kariery rywalizowała z Dodą i zaśpiewały nawet na tym samym festiwalu w Sopocie. Obyło się bez konfliktów?

Mandaryna w przeszłości rywalizowała z Dodą na scenie, a dziś kończy 46 lat

Mandaryna na początku 2000 roku była jedną z największych gwiazd. Jej stylizacje z koncertów były szeroko komentowane, a na festiwale przyjeżdżała limuzyną. Równie głośno było o jej ślubie z Michałem Wiśniewskim, który odbył się 10 grudnia 2003 roku i miał kosztować dwa miliony złotych. W tym samym czasie, kiedy Mandaryna podbijała show-biznes na rynku muzycznym pojawiła się Doda. Choć o ich rywalizacji było głośno, to obyło się bez głośnych, medialnych konfliktów, a piosenkarki chętnie pozowały do wspólnych zdjęć przy okazji festiwali. Doda w wywiadzie z Party.pl zdradziła, że ona wtedy dopiero zaczynała swoją drogę z Virgin i "byli biedni jak myszy kościelne" podczas gdy przy każdym pojawieniu się Mandaryny było widać ogromne fundusze, jakie za nią stały:

Oni mieli taki hajs. Ja przyjeżdżałam taksówką skodą na festiwal, a oni różowymi Hummerami z jej twarzą na drzwiach. powiedziała Doda w wywiadzie dla Party.pl

Doda przyznała też, że z Mandaryną nigdy nie miała konfliktów, choć pamięta o jednej przykrej dla niej sytuacji. Chodziło o imponujący pasek, jaki nosiła Mandaryna, z cekinową klamrą i logo D&G.

W ogóle nie miałyśmy konfliktów. Raz się na nią obraziłam bardzo, ponieważ chciałam od niej kupić pasek z klamrą wysadzaną cyrkoniami D&G. Bardzo mi się podobał, widziałam u niej w teledysku. Pisałam przez management, przez produkcję, żeby mi sprzedała, że ona będzie miała takich dziesięć, a ja tylko ten jeden i że proszę. Oczywiście nie sprzedała mi go. To tylko na to miałam na nią focha. dodała Doda w rozmowie z Natalią Brzostowską z Party.pl

Dziś Mandaryna jest mamą dorosłych już dzieci i nie ukrywa, że ma z nimi doskonały kontakt. Syn rozpoczął swoją karierę muzyczną i czasem współpracuje z Michałem Wiśniewskim, a Fabienne ma talent artystyczny i nawet projektowała ubrania na Party Fashion Night 2022 dla Xaviera i jego dziewczyny. Prywatnie Mandaryna od jakiegoś czasu jest zakochana i chętnie publikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z partnerem.

A jak wyglądała Marta Wiśniewska w przeszłości u szczytu swojej popularności? Przypominamy dawne zdjęcia. Niektóre z nich to ogromne zaskoczenie!

