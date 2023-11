Michał Wiśniewski przez nieprawomocny wyrok sądu, który skazał go na pozbawienie wolności, nie zagra na tegorocznym sylwestrze w Polsacie. O smutnej informacji poinformował swoich fanów na Instagramie. Nie ukrywał, że jest mu przykro z tego powodu. Wyznał również, że jest niewinny.

Ubrany w czerwony T-shirt z napisem "Stary piernik to też ciacho" Michał Wiśniewski przypomniał swoim obserwatorom o zbliżających się koncertach grupy Ich Troje.

Cześć kochani! Ja nie jestem strusiem nie chowam głowy w piasek - powiedział na wstępie Wiśniewski.

Michał przekazał dobrą wiadomość, że Jacek Łągwa przekazał mu pierwszą piosenkę do nowej płyty. Łągwa obiecał, że co miesiąc będzie pojawiała się kolejna, z czego wynika, że za rok najprawdopodobniej ukaże się nowa płyta. Wiśniewski podczas nagrania wyznał także, że nie może się odzywać na temat sprawy, która go spotkała. Rozumie wszystkie konsekwencje i ma nadzieje, że w przyszłym tygodniu jego prawnik wyda oświadczenie, które wiele wytłumaczy.

Mówiąc o reperkusjach, przykro mi to stwierdzić, ale pierwszy raz od kilkunastu lat nie będzie mnie na sylwestrze w Polsacie. Bardzo mi przykro, mam nadzieję, że ta sprawa się wyjaśni wcześniej, czy później i gdzieś tam znowu się pojawię, ale pamiętajcie, że w dalszym ciągu gramy koncerty - wyznał lider Ich Troje.