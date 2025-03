Kiedy Mandaryna sięgnęła po przebój "Here I Go Again", nikt nie spodziewał się, że właśnie ten cover otworzy jej drzwi do wielkiej kariery. Choć oryginał zespołu Whitesnake znał niemal każdy, to wersja Mandaryny – z tanecznym bitem i charakterystycznym brzmieniem – szybko podbiła listy przebojów i stała się jej największym hitem. Z okazji 47. urodzin wokalistki przypominamy jej wielki sukces!

Reklama

Mandaryna "Here I go Again"

Mandaryna zyskała dużą popularność w 2004 roku za sprawą singla "Here I Go Again", będącego tanecznym coverem przeboju brytyjskiego zespołu Whitesnake. Utwór szybko podbił polskie listy przebojów, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych hitów tamtego okresu. Jego sukces przyczynił się do dużego zainteresowania debiutanckim albumem artystki, "Mandaryna.com", który osiągnął status złotej płyty.

"Here I Go Again" wyróżniał się dynamicznym rytmem, nowoczesną aranżacją taneczną oraz teledyskiem, który przyciągnął uwagę widzów swoją choreografią i charakterystycznym stylem Mandaryny. Dzięki temu utworowi artystka stała się jednym z symboli ówczesnej polskiej muzyki rozrywkowej, a jej kariera nabrała rozpędu, czyniąc z niej jedną z najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny pop w połowie pierwszej dekady XXI wieku.

Whitesnake wydał hit "Here I Go Again"

"Here I Go Again" to jeden z największych przebojów brytyjskiego zespołu rockowego Whitesnake. Utwór został pierwotnie wydany w 1982 roku na albumie "Saints & Sinners", ale największą sławę zdobył po ponownym nagraniu i wydaniu na albumie "Whitesnake" w 1987 roku. Właśnie ta wersja piosenki osiągnęła globalny sukces, docierając na szczyt amerykańskiej listy Billboard Hot 100 oraz zajmując czołowe miejsca na listach przebojów w Europie.

Charakterystyczne cechy utworu to melodyjne brzmienie gitar, emocjonalny wokal Davida Coverdale'a oraz słynny refren, który stał się symbolem rockowej ballady lat 80. Piosenka zyskała również popularność dzięki wideoklipowi, w którym wystąpiła aktorka Tawny Kitaen, co dodatkowo zwiększyło rozpoznawalność zespołu i utworu.

Mandaryna: Kariera kiedyś i dziś

Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska, zaczynała swoją karierę jako tancerka i choreografka grupy Ich Troje. Była żoną Michała Wiśniewskiego, dzięki czemu zyskała rozpoznawalność na początku lat 2000. Para doczekała się dwójki dzieci Xaviera i Fabienne Wiśniewskich. Całą rodziną zgodzili się na udział w reality show, pozwalając kamerom rejestrować całe swoje życie prywatne. Mandaryna próbowała swoich sił również w muzyce. W 2004 roku zadebiutowała jako piosenkarka, zyskując popularność z hitem "Here I Go Again" oraz albumem "Mandaryna.com", który zdobył status złotej płyty. Jednak jej występ na festiwalu w Sopocie w 2005 roku, krytykowany ze względu na słaby wokal, znacząco wpłynął na dalszą drogę muzyczną artystki.

Po kontrowersjach związanych z karierą wokalną Mandaryna skupiła się na działalności tanecznej, otwierając w 2007 roku własną szkołę tańca "Mandaryna Dance Studio", która z czasem przerodziła się w popularną sieć placówek. Mimo że w 2009 roku próbowała powrócić z kolejnym albumem muzycznym, pt. "AOK", wydawnictwo nie powtórzyło wcześniejszych sukcesów, co doprowadziło ją do decyzji o zakończeniu kariery wokalnej w 2013 roku.

Obecnie Mandaryna sporadycznie powraca na scenę muzyczną, głównie podczas koncertów klubowych, jednak przede wszystkim realizuje się jako instruktorka tańca oraz choreografka, angażując się w pracę z młodzieżą i dziećmi. Zmieniła także swój wizerunek na bardziej stonowany i elegancki, pozostając osobą aktywną zawodowo, a ostatnio Mandaryna wystąpiła córką nawet w Azji Express, gdzie zajęły 4. miejsce.

Zobacz także:

Reklama