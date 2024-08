Od pewnego czasu Michał Wiśniewski nieco rzadziej dzieli się w sieci osobistymi kadrami. Teraz jednak zrobił wyjątek, a miał do tego bardzo ważny powód. Internauci nie zamierzali ukrywać zachwytu, posypały się komentarze!

Michał Wiśniewski podzielił się nowiną

Życie prywatne Michała Wiśniewskiego od zawsze budziło ogromne poruszenie. Piosenkarz ma za sobą aż cztery nieudane małżeństwa, w których wytrwał po zaledwie kilka lat. Obecnie jest związany z piątą żoną, Polą, którą poślubił w 2020 roku. Para doczekała się już dwóch synów, ale oprócz nich Michał ma jeszcze czwórkę dzieci z poprzednich związków.

Choć osobiste zawirowania artysty często budziły kontrowersje, on sam na każdym kroku udowadnia, że dba o to, by ze wszystkimi dziećmi utrzymywać bliską relację. Co więcej, z niektórymi pociechami występował nawet na scenie! Teraz z kolei lider Ich Troje przybył do fanów z ważną informacją.

Michał Wiśniewski z żoną Instagram@wisniewska_pola

Jak się okazało, 21 sierpnia jego najstarsza córka Fabienne, która jest owocem małżeństwa z Mandaryną, obchodzi urodziny. Z tej okazji muzyk wrzucił do sieci jej zdjęcie, opatrzone emotkami w kształcie serca i całusów. Fani natychmiast pospieszyli z życzeniami.

Piękna!! Zawsze podziwiam jej urodę, tak samo jak i jej mamy. Wszystkiego Najlepszego, dużo zdrówka

Kochana, spełnienia marzeń najskrytszych

Wszystkiego najlepszego

Życzenia za pośrednictwem Instagrama złożyła Fabienne także jej mama. Mandaryna opublikowała szalone zdjęcie córki, a pod nim napisała:

Bądź zawsze taka radosna i szalona! Biegnij po marzenia, podążaj za swoją intuicją, bądź szczęśliwa każdego dnia! Wszystkiego, co najpiękniejsze, moja kochana

Również i mu życzymy Fabienne wszystkiego najlepszego!

