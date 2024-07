Michał Wiśniewski często podkreśla, jak ważna jest dla niego rodzina i dobre relacje z liczną gromadką pociech. W maju gwiazdor Ich Troje został ojcem po raz szósty, a jego żona, Pola, sprawdza się w roli mamy już po raz piąty. Czy to oznacza, że już niebawem cała, duża rodzina wprowadzi się do nowej, luksusowej Michała i Poli Wiśniewskich pod Warszawą? To nie takie proste...

Reklama

Michał Wiśniewski buduje dom. A co z jego dziećmi?

W ostatnim czasie Michał Wiśniewski zdecydowanie nie zwalnia tempa zarówno pod kątem kariery, jak i życia osobistego. Muzyk aktywnie koncertuje, a w maju na świat przyszło jego kolejne, szóste już dziecko - Michał i Pola Wiśniewscy powitali na świecie synka. Niedawno również małżeństwo rozpoczęło nowy cykl vlogów "Jestem jaki jestem. Wiśnia buduje", który skupia się na ... powstającej właśnie luksusowej willi pod Warszawą. Muzyk i jego żona nie kryją zachwytu nad projektem, ale jak się okazuje, nie wszystkim dzieciom Michała Wiśniewskiego spodoba się pomysł taty...

Luksusowy dom będzie kosztował około 5 milionów złotych, a Michał i Pola Wiśniewscy uchylili już rąbka tajemnicy i pokazali między innymi kuchnię w przestronnej willi. Co ciekawe, choć posiadłość będzie bardzo przestronna, nie każda pociecha Michała Wiśniewskiego znajdzie tam swój pokój!

- Nie ma aż tak dobrze. To musiałby być chyba pałac, żeby każde dziecko miało swój pokój. Ważne, żeby każdy miał swoją przestrzeń - powiedział Michał Wiśniewski dla "SE.pl".

Instagram @m_wisniewski1972

Zobacz także: Pola Wiśniewska w szczerym wyznaniu o narodzinach synka: "Poród najgorszy ze wszystkich"

Co zatem znajdzie swoje miejsce w nowym domu Michała i Poli Wiśniewskich? Projektant willi zapewnia, że prywatności i przestrzeni wystarczy dla każdego.

Zobacz także

- Dom wyjątkowy, skrojony na miarę potrzeb całej rodziny, w ten sposób, by mogli oni odnaleźć w nim swój spokój za oknem - czytamy w opisie wizualizacji nieruchomości.

Willa Michała i Poli Wiśniewskich ma być podzielona na dwa obszary - domowy i biurowy, przeznaczony dla zespołu.

Jak się okazuje, w kwestii projektowania wnętrz decydujący głos ma ... Pola Wiśniewska, która, jak przyznał gwiazdor Ich Troje, będzie projektować część domową posiadłości.

- My postanowiliśmy z żoną, że tę moją część biurową, gdzie będę pracował i gdzie będzie pracować cała ekipa, bo przecież zespół Ich Troje to jest 35 osób, że to ja będę ją projektował wspólnie z jedną z najlepszych firm, które są na rynku. Natomiast część domową będzie projektować Pola. Więc to będzie taki dom, jaki ona sobie wymarzyła. A gdybym ja miał ingerować, to myślę, że ten dom nigdy w życiu by nie powstał. Mamy zupełnie inne wyobrażenie - przyznał Michał Wiśniewski w rozmowie z "Jastrząb Post".

Wygląda na to, że Michał Wiśniewski ma już sprecyzowaną wizję swojej posiadłości za 5 milionów złotych. Jak zareagują na to jego dzieci? Tego na razie nie wiadomo, ale Michał i Pola Wiśniewscy z pewnością podzielą się z fanami kolejnymi ciekawostkami z budowy.

Reklama

Zobacz także: Synek Michała Wiśniewskiego rozczulił fanów: "Rośnie mały pomocnik"

Instagram @m_wisniewski1972

Instagram @m_wisniewski1972