Pola i Michał Wiśniewscy w maju kolejny raz zostali rodzicami - na świat przyszedł ich drugi wspólny syn. Choć Pola Wiśniewska zwykle nie narzeka na sprawy związane z macierzyństwem, tym razem zrobiła wyjątek i otworzyła się przed swoimi fanami. W sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie opowiedziała między innymi o ostatnim porodzie, a także zdradziła, ile przytyła w czasie ciąży.

Po tym, jak Pola Wiśniewska urodziła Noëla Cloé, nadal pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, publikując między innymi wspólne zdjęcia nowonarodzonego synka z jego starszym bratem, Falco. Żona Michała Wiśniewskiego opowiedziała między innymi o relacji, jaka łączy braci, a także podzieliła się poruszającym wpisem z okazji Dnia Mamy.

Okazuje się jednak, że Pola Wiśniewska nie boi się też poruszać tematów związanych z cieniami macierzyństwa. Teraz żona lidera Ich Troje zorganizowała na swoim Instagramie sesję pytań i odpowiedzi, w czasie której wyznała między innymi, że ostatnia ciąża i poród były dla niej wyjątkowo trudne.

- Dla mnie ciąża była ciężka z wielu powodów, a poród najgorszy ze wszystkich, ale to przecież nie jest regułą - napisała Pola Wiśniewska, odnosząc się do pytania internautki o ciąży w wieku 35 lat.

W sesji pytań i odpowiedzi Pola Wiśniewska zdradziła też, ile przytyła w ostatniej ciąży i jak zmieniało się jej ciało. Jak się okazuje, żona Michała Wiśniewskiego ma dystans do tematu wagi i swojego ciała, a najważniejsze jest dla niej dobre samopoczucie psychiczne.

- W tej ciąży przytyłam najwięcej. 17 kg. Teraz, 1,5 miesiąca po porodzie zostało mi +3kg. Jakie to ma znaczenie? Waga nie definiuje mnie jako matki ani kobiety. Nie popadajmy w kompleksy przez "ideały" z Instagrama. Bądźmy z siebie dumne takimi, jakie jesteśmy. Otoczenie się zachwyca naszymi ciążowymi krągłościami, ale nie daje już zgody na to, co się dzieje z naszymi ciałami po porodzie. Nagle cudowny brzuch staje się źródłem wstydu. To jest sprawiedliwe? - wyznała Pola Wiśniewska.