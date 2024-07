Synek Michała Wiśniewskiego rozczulił fanów: "Rośnie mały pomocnik"

Michał Wiśniewski wybrał się na przejażdżkę. Towarzyszył mu synek Falco. Piosenkarz pokazał, że to nie tylko uroczy, ale też bystry chłopczyk. To najsłodsze, co dziś zobaczycie.