Michał Szpak reklamuje lakiery do paznokci! Artysta i nasz tegoroczny reprezentant na Eurowizji został twarzą marki kosmetycznej i wziął udział w kampanii promującej właśnie lakiery do paznokci. W sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia z udziałem Michała Szpaka. Fotki wywołały spore emocje wśród internautów! Myślicie, że pojawił się hejt i krytyka?

Gole laski mogą reklamować kosiarki, piły spalinowe, art bhp czy alkohol, to czemu facet nie może reklamować lakierów ;-) dla mnie super - komentowali zachwyceni internauci.

Niektórzy sugerują nawet, że Michał Szpak powinien znacznie częściej pojawiać się w reklamach, ale innych, np. szamponu do włosów! :)

Moim zdaniem to powinni się zabijać o Niego jeśli chodzi o reklamę szamponu czy odżywek, z tymi włosami to powinni Go pokazywać codziennie w reklamie. Oby więcej takich reklam.