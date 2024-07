Michał Szpak to dziś najgorętsze nazwisko polskiego show-biznesu! W polskich preselekcjach do Eurowizji 2016 wygrał z faworyzowanymi - Edytą Górniak i Margaret. Jego “Color of Your Life” podbił serca polskiej publiczności. Party.pl udało się porozmawiać z Michałem tuż po tym wielkim sukcesie. Co mówił?

Reklama

Wiele osób z branży spisało mnie na straty. Najważniejsze jest jednak to, że zdobyłem serca widzów. Nie ich głosy, ich serca. To jest największy prezent jaki mogę od nich dostać. To jest coś niezwykłego. Bardzo wam dziękuję.

Komu jeszcze dziękuje Michał Szpak? Osobie, dzięki której poczuł się na scenie jak prawdziwy ognisty ptak na scenie. A czego nie może zdradzić? Zobaczcie nasze wideo zza kulis preselekcji do Eurowizji 2016!