Pamiętacie Michała Kwiatkowskiego? W Polsce znany był głównie z wygranej w "Szansie na sukces" i zajęcia trzeciego miejsca w jednej z edycji "Tańca z Gwiazdami". Jednak prawdziwą gwiazdą Michał jest we Francji. Nie tylko za sprawą nowej płyty, ale i prowokacyjnej sesji zdjęciowej. Już trzy lata temu Michał zapowiadał, że niebawem światło dzienne ujrzy jego nowy muzyczny projekt pod nazwą "Self Control".

Ostatecznie na płytę piosenkarza przyszło nam poczekać ponad dwa lata. Warto było, bo krążek Michała "What's Your Name?" (możecie go kupić tutaj) - stanowiący jego ukłon w stronę elektronicznej muzyki z początków lat 80. i utrzymany w klimatach pierwszych płyt Depeche Mode czy Erasure według krytyków jest równie znakomity, co i zaskakujący. Zwłaszcza dla tych fanów, którzy znają Kwiatkowskiego jedynie ze słodkiego popowego repertuaru z jego pierwszej płyty.

Równie zaskakujące (żeby nie powiedzieć szokujące!) są teledyski i sesje zdjęciowe, jakie powstają przy okazji promocji albumu. Artystyczne i seksowne, świadczą o tym, że Michał nie boi się kontrowersji. Najnowsza sesja, dzieło mieszkającego we Francji polskiego fotografa Martiqa (www.martiq.net), na której Michał pojawia się jedynie w bieliźnie (a chwilami i bez niej) wywołały zachwyt nad Sekwaną. Jak wam się podobają? Zobaczcie: