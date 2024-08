Michał Danilczuk przygotowuje się do zbliżającej się edycji "Tańca z gwiazdami", jednak pomimo wyczerpujących treningów tancerz nie zaniedbuje swoich fanów i chętnie się do nich odzywa za pomocą Instagrama. Tym razem Michał Danilczuk zdecydował podzielić się radosną informacją!

Michał Danilczuk ogłosił wielkie zmiany. Tancerz już tego nie ukrywa

Michał Danilczuk i Julia Kuczyńska "Maffashion" wzięli udział w 14.edycji tanecznego show Polsatu "Taniec z gwiazdami", gdzie zostali dobrani w parę i dotarli do finału. Influencerka i tancerz zajęli w show 3. miejsce, ale oprócz przygody w programie zyskali coś jeszcze - prawdziwą przyjaźń. Taneczna para po zakończeniu programu, chętnie pokazywała w sieci, jak spędza wspólnie czas. Michał był nawet gościem, na ważnej uroczystości w rodzinie Julii, co tylko podsyciło plotki o ich relacji. Michał Danilczuk i Julia Kuczyńska wybrali się również wspólnie na wesele przyjaciół do Włoch, a także na wspólny urlop z 3-letnim synem influencerki. Mimo wszelkim spekulacjom Julia i Michał nie informują czy łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Niespodziewanie Danilczuk przekazał w sieci radosne wieści.

VIPHOTO/East News

Michał Danilczuk opublikował na swoim Instagramie wiadomość, która zwiastuje wielkie zmiany w jego życiu. Tancerz postanowił wynająć bowiem swoje gniazdko mieszczące się na warszawskich Włochach.

Na wynajem 27m2 - Włochy, wysoki standard - napisał tajemniczo Michał Danilczuk, publikując kadry ze swoich 'czterech ścian'.

Instagram@michael_danilczuk

Na fotografii możemy zobaczyć, że mieszkanie Michała wykończone jest z dbałością o nawet najmniejszy detal. Wynajmujący będą mogli się cieszyć jasną kuchnią, a także salonem z wielkim projektorem na ścianie i wygodną kanapą, zmieniającą się w łóżko. Tancerz napisał wymownie, że zainteresowani w tym temacie mogą się odzywać do niego bezpośrednio na "priv". Michał Danilczuk nie zdecydował się jednak wyjawić, gdzie on sam w tym przypadku będzie mieszkać. Pozostaje nam więc jedynie czekać! Spodziewaliście się tego?

