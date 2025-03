Zalia i Antoni Sztaba, syn Doroty Szelągowskiej, to para, która wzbudza coraz większe zainteresowanie fanów. Ona – utalentowana wokalistka, on – aktor o artystycznej duszy. Ich związek rozwijał się w środowisku twórczym. Łączy ich wspólna pasja do sztuki. Niedawno Zalia dołączyła do świata rapu jako prowadząca nowego muzycznego talent show "RAP Generation", a przed naszą kamerą otworzyła się na temat nowego wyzwania.

Zalia w "Rap Generation". Nowe wyzwanie wokalistki

Zalia, właściwie Julia Zarzecka, to polska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka, urodzona 29 października 2000 roku w Warszawie. Artystka zyskała popularność dzięki swojemu unikalnemu brzmieniu i charyzmatycznemu stylowi. Teraz podejmuje nowe wyzwanie jako prowadząca talent show "RAP Generation", gdzie wspiera młodych raperów w ich drodze na szczyt. Program, który pokaże Prime Video ma na celu odkrycie najbardziej obiecujących młodych raperów w Polsce, a dla Zalii to zupełnie nowa rola. Przed naszą kamerą wokalistka otworzyła się w tym temacie i nie ukrywa, że było to dla niej ogromne wyzwanie.

Było to ogromne zaskoczenie. Jeszcze nigdy w życiu nie byłam w takiej roli - przyznała w wywiadzie.

Mimo początkowego stresu, Zalia szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości.

Starałam się po prostu być tym dobrym duchem, który przyjdzie, uśmiechnie się, zagada, powie nawet 'będzie dobrze'. To takie wiesz, bardzo proste zdanie, który tak pokrzepia. Więc była to trudna rola. - dodała.

Artystka podkreśliła również, jak ważny jest taki program dla młodych raperów.

W Polsce się słucha bardzo dużo rapu. Pierwsze miejsca w top słuchanych osób na Spotify to są raperzy, więc absolutnie tak. I myślę, że wręcz była luka i brakowało takiego programu, który dawałby szansę po prostu newcomerom, osobom z podziemia gdzieś wyjść bardziej na powierzchnię - podkreśliła.

A co jeszcze powiedziała? Tego dowiecie się, oglądając nasze wideo!

