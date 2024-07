Podanie o staż w firmie – wzór

Podanie o staż to dokument, który należy dołączyć do swojego CV, aby móc odbyć staż u wybranego pracodawcy. Zanim zaczniesz pisać podanie, sprawdź, czy instytucja, w której masz go odbyć, nie określiła standardów, według których należy je przygotować, albo czy na stronie internetowej nie zamieściła wzoru takiego podania. Jeśli nie określono, jak ma wyglądać podanie, możesz skorzystać z pokazanego poniżej wzoru.