Niedawno miała miejsce długo wyczekiwana parada Trooping the Colour, w której po półrocznej przerwie od mediów, wzięła udział księżna Kate. Brytyjczycy nie kryli faktu, że na ten dzień czekali od wielu miesięcy i gdy tylko żona Williama pojawiła się na balkonie rozpoczęły się oklaski i wiwatowanie. Fakt ciepłego przyjęcia księżnej przez obywateli miał rzekomo zezłościć Meghan Markle. Ekspert komentuje!

Meghan Markle zazdrosna o księżną Kate?

W ubiegły weekend Brytyjczycy mieli co świętować. Nie dość, że Trooping the Colour to ważne wydarzenie w życiu Brytyjczyków to jeszcze okazało się, że na paradzie pojawiła się długo wyczekiwana księżna Kate, która zapowiedziała, że powoli pragnie wrócić do swoich obowiązków. Z doniesień światowych mediów wynika, że to miało nie spodobać się Meghan Markle, która miała plan, aby naprawić swoje dawne błędy i ponownie mieć dobre stosunki z rodziną królewską. Tak pozytywny odbiór powrotu księżnej Kate pokrzyżował wszystkie plany Meghan, która rzekomo planuje "zemstę" na żonie Williama.

Rex Features/East News

W miniony weekend odbyła się parada Trooping the Colour, ale również premiera nowego smaku ciastek dla psów marki Meghan Markle. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o nowościach marki żony księcia Harry'ego, a niektórzy wywnioskowali, że to celowe zagranie Meghan, która chciała odwrócić uwagę od Księżnej Kate. Ekspert Jonathan Sacerdoti uznał, że konflikt między Williamem i Harrym jest sztucznie "pompowany" i opinia publiczna doszukuje się rzeczy, które nie mają miejsca.

To absurdalne, że nawet w takich okolicznościach mówi się o rodzinnych niesnaskach, zamiast skupić się na świetnej formie Kate. Uwaga powinna być poświęcona wyłącznie jej oraz królowi, który w dniu swojego święta również dobrze wyglądał. Jestem przekonany, że Meghan nie miała zamiaru sabotować parady. Wszelkie zarzuty są bezpodstawne - powiedział ekspert w programie TMZ Live.

Backgrid/East News

Na korzyść Meghan wpływa fakt, że rzekomo nie wiedziała wcześniej o wystąpieniu publicznym Kate, więc nie mogła z premedytacją zorganizować premiery nowych artykułów w jej sklepie.

Co myślicie o tej sytuacji?

