Temat księżnej Kate i księcia Williama nie znika z pierwszych stron gazet! Cały świat bacznie im się przygląda, wyczekując nowych informacji ws. stanu zdrowia Middleton. Tuż po urodzinach króla, na których ta się zjawiła, rodzina królewska wzięła udział w kolejnych uroczystościach, tym razem bez księżnej. Uwagę ekspertów zwróciło natomiast nietypowe zachowanie Williama. To wszystko przez jego żonę?

Reklama

Książę William nie mógł opanować emocji

Choroba Kate Middleton spadła jak grom z jasnego nieba, wywołując ogromne zamieszanie. Przez pierwsze miesiące strach opinii publicznej o los księżnej był ogromny, a cisza jej samej oraz Pałacu tylko pogarszała sytuację. W końcu jednak, po długich tygodniach milczenia, w miniony weekend żona księcia Williama wydała oświadczenie, a następnego dnia pojawiła się na hucznych urodzinach króla Karola III.

Jak mogliśmy się domyślić, skupiła na sobie całą uwagę, a sympatycy, widząc ją uśmiechniętą, mogli w końcu odetchnąć z ulgą. 17 czerwca natomiast dotarły do nas smutne wieści dot. księżnej Kate, ponieważ ta nie pojawiła się na Garter Day, czyli uroczystości wręczenia Orderów Podwiązki. Nie zabrakło natomiast Williama, który wydawał się być w świetnym humorze. Teraz okazało się, że pewien ekspert dopatrzył się w jego zachowaniu czegoś istotnego.

Rex Features/East News

Choć podczas oficjalnych wystąpień książę William często się uśmiecha czy macha do poddanych, tym razem wydawał się nieco inny. Jego uśmiech był szerszy, niż zwykle i on sam chętnie utrzymywał kontakt wzrokowy chociażby z kamerą. Do tej pory to się raczej nie zdarzało.

Utrzymywał silny kontakt wzrokowy i pokazywał autentyczne uśmiechy, zajmujące całą twarz. Mrugnął też do kamery i szeroko się uśmiechnął, co sugeruje, że jest w dobrym humorze, ale także nie boi się być w zabawnym i psotnym nastroju. To pokazuje, że jest w dobrym miejscu i czuje się bardzo pewny siebie - wyjaśnił dla ''Mirror'' ekspert od mowy ciała, Darren Stanton.

Czy tak ogromna radość i pewność siebie Williama mogła mieć związek ze wcześniejszym wystąpieniem jego żony? Niewykluczone. Trudno zaprzeczyć, że cała sytuacja związana z chorobą Kate odbiła się na rodzinie królewskiej, a momentami wywoływała również afery. Jej całkowite zniknięcie budziło ogromny niepokój wśród Brytyjczyków, dlatego, gdy wróciła, zapanował większy spokój.

Zobacz także

Książę William Rex Features/East News

Jak zresztą donosiły również media, pojawienie się księżnej na urodzinach króla było zależne od jej samopoczucia i zgody personelu medycznego. Skoro więc udało jej się wziąć w nich udział, możemy domyślać się, że ta czuje się o wiele lepiej, co z całą pewnością cieszy jej męża.

Reklama

Zobacz także: Meghan próbowała zniszczyć wielki dzień księżnej Kate? Ekspert stanowczo komentuje

Książę William Kirsty Wigglesworth/Press Association/East News