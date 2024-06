Od miesięcy świat żyje trudną sytuacją w brytyjskiej rodzinie królewskiej, w której aż dwie osoby zmagają się z nowotworem. Nie da się jednak ukryć, że przede wszystkim stan zdrowia księżnej Kate rodzi najwięcej emocji. Okazuje się, że nie tylko choroba daje jej powód do zmartwień. Najnowsze informacje nie pokrzepiają.

Kolejny cios dla księżnej Kate

W ubiegły weekend wydarzyło się coś, na co czekał chyba cały świat - Kate Middleton wystąpiła publicznie pierwszy raz od miesięcy! Pojawiła się na urodzinach króla i niewątpliwie skupiła na sobie całą uwagę. Odbiorców niezwykle ucieszył fakt, że ta wyglądała na naprawdę szczęśliwą i pełną sił. Zaledwie dzień wcześniej żona księcia Williama wydała także oświadczenie, w którym poinformowała, że wciąż jest poddawana chemioterapii, a jej samopoczucie faluje pomiędzy dobrym a złym.

Niestety, już 17 czerwca dotarły do nas smutne informacje dot. księżnej Kate, bowiem ta nie zdołała pojawić się na kolejnej uroczystości. Teraz natomiast wyszło na jaw, że choroba nie jest jedynym powodem, który w ostatnim czasie może spędzać jej sen z powiek. W Wielkiej Brytanii obecnie wrze wokół zbliżających się wyborów parlamentarnych, a tak właściwie wokół wypowiedzi obecnie urzędującego premiera. Rishi Sunak zapowiedział bowiem, że jeśli Partia Konserwatywna wygra wybory, przywróci do życia obowiązkową służbę wojskową.

Gdyby tak też się stało, już w 2025 roku młodzi Brytyjczycy otrzymaliby pierwsze wezwania. W niektórych przypadkach nastolatkowie będą mogli uniknąć odbycia służby, ale jak już wiadomo - nie będzie dotyczyć to dzieci Kate i Williama. Nie ominęłoby to także księcia Georga, który jest przecież następcą tronu. Co więcej, ten służbę musiałby odbyć już w 2031 roku, gdy skończy 18 lat!

Brytyjscy nastolatkowie, w tym pociechy księcia Williama, otrzymają jednak wybór spośród kilku opcji: wstąpienie do wojska na 12 miesięcy, praca dla służb cyberobrony, albo odbycie wolontariatu na rzecz straży pożarnej, policji lub narodowej służby zdrowia przez jeden dzień w miesiącu przez cały rok.

Niewątpliwie taka wizja jest dla księżnej Kate stresująca, tym bardziej, że wraz z ukończeniem przez Georga 18 lat, przybędzie mu oficjalnych obowiązków.

