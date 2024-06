15 czerwca stało się coś, na co czekał niemal cały świat - księżna Kate w końcu wystąpiła publicznie! Już jednak zaledwie dwa dni później dotarły do nas przygnębiające wieści. Książę William spotkał się z rodziną, ale niestety, bez ukochanej u boku.

Przez ostatnie miesiące zainteresowanie brytyjską rodziną królewską jest chyba większe, niż kiedykolwiek. Choć aż dwie osoby zmagają się z nowotworem, to problemy zdrowotne Kate Middleton skupiły całą uwagę opinii publicznej. W przeciwieństwie zresztą do króla Karola III, który także zmaga się z rakiem, księżna całkowicie wycofała się z życia publicznego.

Po długim czasie spekulacji, zmartwień i niepewności, ta w końcu wróciła! Uśmiechnięta księżna Kate pojawiła się na paradzie Trooping The Colour, z okazji urodzin króla. Wydawała się promienna i szczęśliwa, że wreszcie mogła spotkać się z poddanymi. Niestety, radość nie trwała długo. 17 czerwca rodzina królewska zebrała się na kolejnej ważnej uroczystości - Garter Day, czyli uroczystości wręczenia Orderów Podwiązki. Na zamku w Windsorze zjawił się więc oczywiście książę William, ale bez małżonki u boku.

Po Trooping The Colour wielu sądziło, że od teraz księżna Kate będzie częściej brać udział w oficjalnych wydarzeń, ale wygląda na to, że znów powinniśmy spodziewać się dłuższej przerwy. Niewykluczone, że udział w urodzinach króla kosztował Middleton sporo wysiłku i teraz potrzebuje czasu na regenerację. Jak zresztą ona sama wspomniała w nowym oświadczeniu z 14 czerwca - przyjmowana przez nią chemioterapia sprawia, że jej samopoczucie stale faluje pomiędzy dobrym, a złym.

Mamy nadzieję, że niebawem znów zobaczymy księżną Kate.

