O rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli dziś mówią niemal wszyscy. Choć sami zainteresowani oficjalnie nie odnieśli się do tych medialnych rewelacji, to jednak wszystko wskazuje na to, że związek tej dwójki naprawdę należy już do przeszłości. Tym bardziej teraz, gdy na instagramowym profilu aktorki pojawiło się naprawdę wymowne nagranie...

Agnieszka Kaczorowska zamieściła wymowne nagranie. "Moje wszystko"

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela uchodzili za jedną z najpiękniejszych par polskiego show biznesu. Przypomnijmy, że para wzięła ślub w 2018 roku po niespełna roku znajomości. Małżonkowie doczekali się też dwóch córeczek: Emilki i Gabrysi. Niestety, według doniesień Pudelka, Kaczorowska i Pela we wrześniu podjęli decyzję o rozstaniu. Informacje te potwierdziła portalowi osoba z bliskiego otoczenia pary. Sami zainteresowani nie chcieli komentować tych doniesień, ale jednocześnie też ich nie zdementowali.

Pawel Wodzynski/East News

W sieci zrobiło się gorąco, a fani z jeszcze większą uwagą zaczęli śledzić media społecznościowe Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. W końcu na InstaStories aktorki pojawiła się nowa relacja, która w obecnej sytuacji jest naprawdę wymowna. Gwiazda zamieściła bowiem krótkie nagranie, na którym widzimy jej córeczki bawiące się w domu. Na nagraniu pojawił się krótki opis:

Moje wszystko - napisała Kaczorowska

Instagram/agakaczor

Na ten moment od żadnej ze stron wciąż nie pojawiło się żadne oświadczenie nt. medialnych doniesień dotyczących rozstania. Czy Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zdecydują się w końcu zabrać głos i uciszą szerzące się w sieci plotki? Nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie poczekać.

