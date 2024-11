Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli to jeden z najgorętszych tematów ostatnich tygodni. Para przez dłuższy czas milczała, aż w końcu Agnieszka Kaczorowska pojawiła się u Kuby Wojewódzkiego i potwierdziła wszystkie plotki. Tancerz również chciał przedstawić swoją wersję wydarzeń i postanowił udzielić wywiadu dla "Dzień dobry TVN". Mąż aktorki opowiedział o rozstaniu, ale gdy zaczął mówić relacjach z córkami, emocje wzięły górę. Pojawiły się łzy i zabrakło mu słów:

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela tworzyli jedną z najpopularniejszych par w naszym rodzimym show-biznesie. Niestety, sielanka nie trwała wiecznie. Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja o ich rozstaniu, ale oboje postanowili nie odnosić się do plotek, ani nie wydali oficjalnego oświadczenie. Agnieszka Kaczorowska potwierdziła jednak rozstanie z Macieje Pelą na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Jak się okazuje, para ustaliła wcześniej, że nie będą mówić w mediach o swoim rozstaniu, za nim sami nie uporządkują swoich spraw.

Aktorka jednak złamała tę umowę, pojawiając się na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Maciej Pela również chciał opowiedzieć swoją wersję i postanowił zrobić to w rozmowie z Aleksandrą Rogowską-Lichnerowicz dla "Dzień dobry TVN". Tancerz nie ukrywał swojego bólu i potwierdził, że nie spodziewał się odejścia swojej żony. Dziennikarka zapytała również go o relację z dziećmi i to właśnie w tym momencie Maciej Pela się rozkleił:

To jest najtrudniejszy temat, bo przez to, że byłem 100% z dziewczynkami cały czas. W pewien sposób jej decyzja pozbawiła mnie bycia z dziewczynkami na 100%. Te pierwsze momenty były bardzo trudne, musiałem nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Jednocześnie wiem, że Agnieszka bardzo kocha dziewczyny i one kochają ją i jest tak, że one bardzo potrzebują mamy i nigdy w życiu, bym nie zrobił (łamiący głos i łzy)

— powiedział Maciej Pela.