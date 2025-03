Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska to para, która przez wiele lat była jednym z najbardziej rozpoznawalnych duetów w polskim show-biznesie. Ich małżeństwo, mimo swojej publicznej natury, zakończyło się jednak rozstaniem. Choć para postanowiła iść różnymi drogami, to ich dzieci zostały w centrum tej trudnej zmiany. W szczerym wywiadzie, Maciej Pela opowiada o wyzwaniach, z jakimi musi zmierzyć się jego rodzina, a szczególnie ich córki, które znalazły się w zupełnie nowej rzeczywistości.

Rozstanie rodziców to jedna z najtrudniejszych sytuacji, z jaką muszą mierzyć się dzieci. Zmiana dotychczasowego trybu życia, przeprowadzki czy inna organizacja czasu to tylko niektóre z wyzwań, które niosą ze sobą rozwody. Maciej Pela, opowiadając o tej trudnej sytuacji, wyraźnie wskazuje na ogromne zmiany, jakie zaszły w życiu jego córek po jego rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską.

Rzeczywistość dziewczynek była taka, że jest rodzina. Mijają trzy tygodnie, nie ma rodziny. Na początku sierpnia jest pełna rodzina, zaczyna się wrzesień i rodziny nie ma. Cały świat, który dziewczynki miały skonstruowany, który był dla nich znajomy, nagle znika. Nagle pojawia się zupełnie nowa sytuacja. Ta normalność dla nich to jest to, co było wcześniej. Teraz ta sytuacja, która moje córki spotyka, jest nienormalna. Oczywiście ona przejdzie w normalność. To jest naturalny proces.

Dodatkowo, Maciej Pela wyjawił, w jaki sposób przebiegło poinformowanie córeczek o nowej rzeczywistości.