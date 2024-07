Agnieszka Radwańska i Dawid Celt wzięli ślub 22 lipca. Para już od dawna planowała tę ceremonię i wszystko było dopięte na ostatni guzik, więc nic dziwnego, że ślub był zachwycający! Para wykonała pierwszy taniec na miarę uczestników show „Tańca z gwiazdami”, miała wspaniałe stroje i tort, który robił wrażenie. Po ślubie Agnieszka Radwańska nie ukrywała swojego szczęścia (przeczytaj więcej: Jest pierwszy komentarz Agnieszki Radwańskiej po ślubie. Padły piękne słowa! I ten tort! ZDJĘCIA). A co sądzi mama tenisistki o swoim zięciu?

Jakiś czas temu Agnieszka Radwańska przyznała, jakie ma relacje ze swoją teściową (zobacz: Agnieszka Radwańska opowiedziała o swojej teściowej! Czy ma z nią dobry kontakt?). A jaką teściową jest jej mama dla Dawida Celta? Okazuje się, że bardzo go lubi i ceni!

– Tak, Dawid jest bardzo inteligentny, opiekuńczy, świetnie się z córką rozumieją. Praktycznie bez słów. Pasują do siebie. Sporo przeżył. Kiedy miał 16 lat, a jego młodsi bracia: 15, 5 i 4 zmarł ich tato. To on, jako najstarszy musiał zająć się młodszym rodzeństwem i pomocą mamie. Matka to sympatyczna, choć zasadnicza kobieta. Widać, że chłopaki bardzo ją szanują i się jej słuchają - powiedziała Katarzyna Radwańska portalowi Naszemiasto.pl.