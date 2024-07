1 z 10

Komentarz Agnieszki Radwańskiej po ślubie

Jest pierwszy komentarz Agnieszki Radwańskiej po ślubie! W miniony weekend tenisistka poślubiła swojego partnera Dawida Celta. Bajkowe wesele pary obyło się w Tomaszowicach pod Krakowem. Na przyjęciu bawiło się około 130 gości. Nie zabrakło wśród nich znanych osób, m.in. Małgorzaty Sochy, Jerzego Janowicza i innych. Zjawiskowa suknia panny młodej to projekt Agnieszki Maciejak. Trzeba przyznać, że Agnieszka Radwańska wyglądała przepięknie! Widać, że panna młoda promieniała szczęściem. Dała temu wyraz we wpisie na Facebooku. Co napisała świeżo upieczona żona zaraz po ślubie? Mamy jej komentarz, a także... zdjęcie tortu! To misterna robota cukiernicza. Robi wrażenie! Musicie go zobaczyć!

