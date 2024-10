Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez lata uchodzili, za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie, dlatego informacja o ich domniemanym rozstaniu zaskoczyła wszystkich. Mimo że aktorka i jej mąż nie potwierdzili oficjalnie tych doniesień, to ich ruchy w sieci mówią same za siebie. Agnieszka Kaczorowska postanowiła podzielić się z fanami wymownym wpisem, w którym napisała, że jest panną! Czy w ten sposób chciała przekazać, że jej związek to już przeszłość?

Słowa Agnieszki Kaczorowskiej dają do myślenia. "Jestem panną"

Historia miłości Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli jest niemal idealnym scenariuszem na film. Para poznała się w 2017 roku podczas... rozmowy o pracę. Przystojny instruktor zgłosił się do szkoły tańca, którą prowadziła Agnieszka Kaczorowska i od razu wpadł jej w oko. Po czterech miesiącach od poznania zakochani zaręczyli się, a w 2018 roku wzięli ślub. Agnieszka i Maciej nie zwlekali również z decyzją o dziecku i kilka miesięcy po tym jak ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską okazało się, że ich rodzina się powiększy. W 2019 roku na świat przyszła dziewczynka, której zakochani dali na imię Emilka, a dwa lata później urodziła się druga córeczka pary - Gabrysia.

Jeszcze niedawno Agnieszka i Maciej byli widziani wspólnie na imprezie urodzinowej obu córek, jednak kilka dni temu portal "Pudelek" zdradził, że związek Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja to już przeszłość. Para miała podjąć decyzję o rozstaniu już we wrześniu, co zdradziła w rozmowie z portalem osoba z ich otoczenia.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zapytani, czy to prawda, zdecydowali się nie komentować tej sprawy, jednak ich ruchy w sieci mówią same za siebie. Na InstaStory męża Kaczorowskiej pojawiły się słowa: "Co jeśli wszystko, co mówią, to kłamstwo?", a Agnieszka Kaczorowska w tym samym czasie pokazała wymowne nagranie. Gwiazda "Klanu" zdecydowała się również na drastyczne kroki i z jej profilu na Instagramie nie tylko zniknęły niektóre zdjęcia z mężem, ale również postanowiła usunąć z opisu profilu słowo "wife" czyli "żona". Paparazzi przyłapali również aktorkę, jak z nietęgą miną przemierzła ulicę Warszawy, a na jej palcu brakowało obrączki.

Agnieszka Kaczorowska kolejny raz wrzuciła do sieci słowa, które dają do myślenia.

Dziś jestem panną Tipdale - oznajmiła na Instastory.

Kaczorowska, co prawda zaznaczyła, że jest to jej rola w spektaklu, jednak w obliczu pojawiających się informacji o jej rozstaniu z mężem, te słowa mogą wcale nie być takie przypadkowe. Co o tym uważacie? Myślicie, że Agnieszka tymi słowami chciała dać znać, że jej związek to naprawdę jest już przeszłość?

