Ślub Agnieszki Radwańskiej i Dawida Celta wywołał ogromne emocje. Zachwyciliśmy się ślubnymi sukniami tenisistki, a także pierwszym tańcem. Nie da się ukryć, że choreografia zrobiła na nas ogromne wrażenie. Nikt się nie spodziewał, że Agnieszka Radwańska tak świetnie tańczy! Teraz już wiemy, komu to zawdzięcza. ;)

Zobacz: Mistrzowski pierwszy taniec Radwańskiej i Celta! Będzie propozycja z TzG? Mamy WIDEO

Zobacz także

Okazuje się, że Agnieszka Radwańska jest miłośniczką tańca, ale przed swoim weselem postanowiła się podszkolić. Wraz ze swoim ukochanym chodziła na lekcje tańca do… choreografa „Tańca z Gwiazdami”!

- By tak zatańczyć, wzięli sobie dziesięć lekcji u choreografa „Tańca z Gwiazdami”. On ma studio koło kortów Mery, gdzie Aga trenuje. Mieli więc blisko, by potrenować jeszcze taniec - zdradziła mama Agnieszki, Katarzyna Radwańska, w rozmowie z portalem Naszemiasto.pl.