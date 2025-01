Już po emisji premierowego odcinka drugiego sezonu "Królowej przetrwania" okazało się, że to Agnieszka Kotońska stała się ulubienicą widzów. Fani programu kibicują celebrytce, która pomimo trudnych warunków świetnie radzi sobie w dżungli. Agnieszka Kotońska tuż przed emisją pierwszego odcinka "Królowej przetrwania" ujawniła nam, jak zareagowała na propozycję udziału w produkcji i co wówczas usłyszała od swojego męża. Artur Kotoński nie był zachwycony pomysłem żony na temat wzięcia udziału w hicie Telewizyjnej Siódemki?

Agnieszka Kotońska jest jedną z uczestniczek najnowszej, drugiej edycji "Królowej przetrwania". W produkcji oprócz gwiazdy "Gogglebox. Przed telewizorem" występują również m.in. Agnieszka Kaczorowska, Paulina Smaszcz i Marianna Schreiber. Pierwszy odcinek reality-show już za nami, a w nim nie zabrakło zaskakujących wyznań- Agnieszka Kotońska w "Królowej przetrwania" opowiedziała o namiętnych chwilach z mężem w konfesjonale. Co ciekawe, zanim Kotońska zgodziła się na udział w programie Telewizyjnej Siódemki jej mąż miał pewne obawy... Jakie? Celebrytka w rozmowie z reporterem Party.pl zdradziła, jak Artur Kotoński zareagował na wiadomość, że jego żona dostała zaproszenie do "Królowej przetrwania".

Jak przedstawiłam sytuację mojemu mężowi to on trochę zrobił duże oczy ''Aga to jest dżungla, różne kobiety z różnych domów ty jesteś taka trochę kontrowersyjna, trochę samotnik więc weź to wszystko pod uwagę''. Ale ja mówię nie, to jest przygoda mojego życia, wskakuję w to od razu

wyznała celebrytka.