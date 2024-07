Matt Dusk w Kanadzie jest gwiazdą od ponad 13 lat. Wydał już 7 płyt, które docenili słuchacze jazzu i swingu. Sukces przyczynił się do współpracy z polską wytwórnią, ale zanim doszło do tego doszło, wokalistka siedem lat temu związał się z naszą rodaczką, Olsztynianką Julią Borko. Z zawodu jest fryzjerką i od 1997 roku mieszka w Kanadzie. Para poznała się w... spa w Las Vegas, gdzie Matt nagrywał płytę live. To ona odpowiada za jego fryzury i stylizacje. Ale nie tylko...

To właśnie dzięki polskiej żonie Matt poznał Edytę Górniak. W niedawnej rozmowie z nami gwiazdor przyznał, że to Julia namówiła go na duet z diwą. Na początku powątpiewał w sukces projektu, ale kiedy już do tego doszło wiadomo było jedno - będzie gwiazdą również u nas.

Muzykę Edyty Górniak poznałem dzięki mojej żonie dwa lata temu i zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Moja żona zaproponowała, żebym nagrał z Edytą duet, ale byłem pewien, że się nie zgodzi. Stało się inaczej. Gdy już wszystko uzgodniliśmy, Edyta przyleciała do Kanady i razem pracowaliśmy nad jej partią w piosence "All The Way". To prawdziwa perfekcjonistka! - powiedział nam Matt.

Wczoraj Matt Dusk uświetnił swoją obecnością występ na gali rozdania Srebrnych Jabłek. Po raz pierwszy na polskie salony zabrał wybrankę serca.

