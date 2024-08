Związek Libera i Grzeszczak już dawno przeszedł do historii i jak się nawet okazało, serce muzyka jest ponownie zajęte. Niespodziewanie jednak na jego profilu pojawił się krótki wymowny wpis nt. byłej żony oraz Smolastego. Nagle ogłosił coś takiego!

Nagły wpis Libera nt. Sylwii Grzeszczak i Smolastego

Odkąd Sylwia Grzeszczak i Liber ogłosili rozstanie, szczególnie wokalistka nie przestaje budzić zainteresowania mediów. Kilka tygodni temu wyszło na jaw, że 43-letni raper zdążył już wejść w nowy związek i został nawet przyłapany z tajemniczą ukochaną podczas przechadzki po Sopocie. Czy natomiast i Sylwia kogoś sobie znalazła... to pozostaje póki co tajemnicą.

Fot. Tomasz Lina/East New

Wokalistka stara się strzec życia osobistego i skupia się na rozwijaniu kariery, która od miesięcy nabiera nieprawdopodobnego rozpędu. Najpierw 35-latka wydała utwór "Motyle", który stał się wielkim hitem, a potem ponowiła sukces, wydając piosenkę zatytułowaną "Och i Ach". Teraz niespodziewanie Liber wspomniał o byłej żonie i... Smolastym!

43-latek udostępnił na swoim Facebooku najnowszy numer Sylwii we współpracy właśnie ze Smolastym "Połowa mnie" i obwieścił, że to on jest odpowiedzialny za tekst w zwrotce Grzeszczak.

''Połowa mnie'' ze zwrotką Sylwii, popełnioną przeze mnie. Jak się podoba?

Facebook@Liber

Wygląda na to, że mimo rozstania, Sylwia i Liber pozostają w dobrych relacjach i nadal ze sobą współpracują. A jak fanom spodobał się najnowszy utwór artystki w duecie ze Smolastym? Już na profilu Grzeszczak, pod opublikowanym fragmentem piosenki, można wyczytać wyłącznie pozytywne komentarze.

Nie umiem przestać tego słuchać, coś przepięknego, kolejny hit tego roku

Fajna piosenka. Sylwia jest super

Zakochałam się od pierwszego odsłuchu

